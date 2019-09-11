Анохин считает, что у Москвы высокие шансы заполучить ЧМ по пляжному футболу

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), глава Комитета пляжного футбола Сергей Анохин считает, что у российской заявки на проведение чемпионата мира высокие шансы.
Анохин считает, что у Москвы высокие шансы заполучить ЧМ по пляжному футболу
  • РИА Новости

«Прекрасно, что ФИФА занимается пляжным футболом, развивает его. Мы давно хотели получить чемпионат мира в России, потому подали заявку на проведение турнира конкретно в Москве. ФИФА должна решить — проводить турнир в маленькой стране, где не будут заполнены трибуны и далеко не всем это будет интересно, либо же организовать чемпионат мира в большом городе, где есть традиции пляжного футбола, победные традиции: мы являемся двукратными чемпионами мира. Думаю, у нас высокие шансы», — цитирует Анохина ТАСС.

Вместе с российской заявкой за право провести чемпионат мира по пляжному футболу борются Чили и Сальвадор. ФИФА выберет страну — хозяйку турнира на конгрессе организации, который пройдёт 23—24 октября в Китае.

Ранее Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу.

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