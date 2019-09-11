Вдова Дадашева рассказала об отношениях с родственниками погибшего мужа

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По словам вдовы погибшего российского боксёра Максима Дадашева, родственников её погибшего мужа интересует только раздел имущества.
Вдова Дадашева рассказала об отношениях с родственниками погибшего мужа
  • © Scott Taetsch
  • Gettyimages.ru

«После смерти Максима мне звонил лишь его брат — и только для того, чтобы потребовать деньги. Его родственники ни разу не спросили, как наш ребёнок, хотя он потерял отца. Ни разу не изъявили желания приехать, посмотреть на него. На третий день после похорон они начали звонить мне и говорить, что хотят 30% от имущества. Я им сказала, что если вы звоните только по финансовым вопросам, то всё будет решаться через суд. Если вы даже не интересуетесь, как чувствует себя ребёнок, разговаривать с вами желания нет никакого!» — цитирует Елизавету Sports.ru.

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных в бою с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, который состоялся 20 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане скончался многократный чемпион страны по кикбоксингу.

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