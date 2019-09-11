В Узбекистане скончался многократный чемпион страны по кикбоксингу

Боец смешанных единоборств Муслим Омонов, являющийся семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу, в уличной драке получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ночь с 10 на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошла драка.С телесными повреждениями с больницу обратились трое участников потасовки, среди них был Омонов. Впоследствии 23-летний спортсмен скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщает Главное управление внутренних дел города Ташкента на своём сайте, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники потасовки установлены, ведётся следствие.

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