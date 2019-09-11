В Узбекистане скончался многократный чемпион страны по кикбоксингу

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Боец смешанных единоборств Муслим Омонов, являющийся семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу, в уличной драке получил травмы, несовместимые с жизнью.
В Узбекистане скончался многократный чемпион страны по кикбоксингу
  • © pixabay.com

В ночь с 10 на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошла драка.С телесными повреждениями с больницу обратились трое участников потасовки, среди них был Омонов. Впоследствии 23-летний спортсмен скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщает Главное управление внутренних дел города Ташкента на своём сайте, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники потасовки установлены, ведётся следствие.

Ранее сообщалось, что биатлонный мир скорбит о смерти олимпийского чемпиона Ханевольда.

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