Комитет Госдумы не поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах

Короткая ссылка
Комитет Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи не поддержал проект закона о снятии запрета на продажу пива на стадионах.
Комитет Госдумы не поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах
  • ©Friso Gentsch/dpa
  • globallookpress.com

«К сожалению, у нас есть устойчивый стереотип, что пиво на стадионах — это плохо. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на чемпионате Европы будет разрешена продажа пива. Пивные компании — это глобальные спонсоры футбола, от этого нам никуда не уйти. Тут важна и поддержка болельщиков: нужно показать, что не надо делать из них демонов, которые напиваются пивом и потом валяются. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира доказала, что это заблуждение», — цитирует НТВ одного из авторов законопроекта, Дмитрия Свищёва.

Также депутат пообещал вновь внести законопроект на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Минфин поддержит закон о продаже пива на стадионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить