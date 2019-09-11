Комитет Госдумы не поддержал снятие запрета на продажу пива на стадионах

Комитет Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи не поддержал проект закона о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

«К сожалению, у нас есть устойчивый стереотип, что пиво на стадионах — это плохо. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на чемпионате Европы будет разрешена продажа пива. Пивные компании — это глобальные спонсоры футбола, от этого нам никуда не уйти. Тут важна и поддержка болельщиков: нужно показать, что не надо делать из них демонов, которые напиваются пивом и потом валяются. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира доказала, что это заблуждение», — цитирует НТВ одного из авторов законопроекта, Дмитрия Свищёва.

Также депутат пообещал вновь внести законопроект на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Минфин поддержит закон о продаже пива на стадионах.