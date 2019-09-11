Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче

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Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в своём прощальном матче за клуб в связи с травмой.
Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче
  • Reuters

«Типичный я. Конец сезона я обычно всегда провожу вне игры. Небольшая травма задней поверхности бедра», — приводит слова Компани журналист The Athletic Сэм Ли.

Бельгийский защитник выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. За это время Компани четыре раза побеждал в чемпионате Англии и Кубке лиги, а также дважды выигрывал кубок.

Прощальный матч Компани состоится 11 сентября. В настоящее время 33-летний футболист выступает за «Андерлехт».

Ранее Зинченко заявил, что плакал после ухода Компани из «Манчестер Сити».

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