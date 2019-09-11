Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче
- Reuters
«Типичный я. Конец сезона я обычно всегда провожу вне игры. Небольшая травма задней поверхности бедра», — приводит слова Компани журналист The Athletic Сэм Ли.
Бельгийский защитник выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. За это время Компани четыре раза побеждал в чемпионате Англии и Кубке лиги, а также дважды выигрывал кубок.
Прощальный матч Компани состоится 11 сентября. В настоящее время 33-летний футболист выступает за «Андерлехт».
Ранее Зинченко заявил, что плакал после ухода Компани из «Манчестер Сити».