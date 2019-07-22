Зинченко: я плакал после ухода Компани из «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что не смог сдержать слёз после ухода из команды многолетнего капитана Венсана Компани.
Зинченко: я плакал после ухода Компани из «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Если честно, я плакал, потому что этого никто не ждал. Хотел бы оставаться на связи с ним, для меня он легенда. Он самый умный парень, которого я когда-либо знал. В прошлом сезоне Венсан очень мне помог как на поле, так и за его пределами. Помню, как несколько раз он после тренировки работал со мной около 40 минут, пытаясь мне помочь», — приводит слова Зинченко The Sun.

Компани защищал цвета «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе команды бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал два Кубка и Суперкубок Англии, а также четырежды побеждал в Кубке английской лиги.

Ранее украинский музыкант раскритиковал экс-футболиста «Уфы» за выступления в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить