Зинченко: я плакал после ухода Компани из «Манчестер Сити»

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что не смог сдержать слёз после ухода из команды многолетнего капитана Венсана Компани.

«Если честно, я плакал, потому что этого никто не ждал. Хотел бы оставаться на связи с ним, для меня он легенда. Он самый умный парень, которого я когда-либо знал. В прошлом сезоне Венсан очень мне помог как на поле, так и за его пределами. Помню, как несколько раз он после тренировки работал со мной около 40 минут, пытаясь мне помочь», — приводит слова Зинченко The Sun.

Компани защищал цвета «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе команды бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал два Кубка и Суперкубок Англии, а также четырежды побеждал в Кубке английской лиги.

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