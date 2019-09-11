Футболист Туран о решении суда: меня оклеветали

Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», прокомментировал решение суда, приговорившего его к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно.

«Я счастлив, что это закончилось. Я ни в чём не виноват и не совершал никаких преступлений. Меня оклеветали. Я профессионал и хочу проявлять себя на поле, чтобы обеспечивать свою семью», — цитирует Турана Digisport.

В октябре 2018 года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула, где подрался с певцом Беркаем Шахином, так как заигрывал с супругой музыканта. Позднее 32-летний хавбек с пистолетом пришёл к пострадавшему в больницу, принёс свои извинения и предложил певцу застрелить его.

Ранее сообщалось, что Туран был приговорён к 2 годам, 8 месяцам и 15 дням лишения свободы условно.