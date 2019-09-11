Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

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Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
  • © Seskimphoto/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает Aksam, такой срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение.

Отмечается, что он был оправдан по статье «Сексуальные домогательства». 

В октябре 2018 года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула, где подрался с певцом Беркаем Шахином, так как заигрывал с супругой музыканта. Позднее 32-летний хавбек посетил пострадавшего в больнице с пистолетом, принёс свои извинения и предложил певцу застрелить его.

Ранее сообщалось, что суд освободил по УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

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