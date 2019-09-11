Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
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Как сообщает Aksam, такой срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение.
Отмечается, что он был оправдан по статье «Сексуальные домогательства».
В октябре 2018 года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула, где подрался с певцом Беркаем Шахином, так как заигрывал с супругой музыканта. Позднее 32-летний хавбек посетил пострадавшего в больнице с пистолетом, принёс свои извинения и предложил певцу застрелить его.
Ранее сообщалось, что суд освободил по УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.