Овечкин не планирует становиться тренером после завершения карьеры

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о том, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Насчёт того, чтобы быть тренером, мыслей нет. Есть другие планы, но сейчас я о них говорить не буду. Посмотрим, что произойдёт в будущем, но хоккей и спорт дали очень много мне и моей семье, и я, вероятно, всегда буду частью этого. Но в каком качестве, я не могу сказать сегодня», — приводит слова Овечкина РБК.

33-летний россиянин был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2004 года под общим первым номером. В составе «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является рекордсменом среди российских игроков по количеству заброшенных шайб и набранных очков в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин не хочет нового локаута в НХЛ.