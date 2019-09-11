ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы УЕФА

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил список игроков, заявленных для выступления в Лиге Европы УЕФА сезона-2019/20.
ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы УЕФА
  • @pfc_cska
  • Twitter

В список из 23 футболистов вошли:

— голкиперы: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

— защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;

— полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;

— нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

На групповом этапе Лиги Европы ЦСКА попал в группу H, где сыграет с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром клуба ФНЛ «Нефтехимик».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить