ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы УЕФА

Московский футбольный клуб ЦСКА огласил список игроков, заявленных для выступления в Лиге Европы УЕФА сезона-2019/20.

В список из 23 футболистов вошли:

— голкиперы: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

— защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;

— полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;

— нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

На групповом этапе Лиги Европы ЦСКА попал в группу H, где сыграет с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром клуба ФНЛ «Нефтехимик».