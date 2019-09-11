ЦСКА огласил заявку на Лигу Европы УЕФА
- @pfc_cska
В список из 23 футболистов вошли:
— голкиперы: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;
— защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев;
— полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков;
— нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
На групповом этапе Лиги Европы ЦСКА попал в группу H, где сыграет с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром клуба ФНЛ «Нефтехимик».