Макгрегор резко отреагировал на желание Порье провести реванш

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе ирландец Конор Макгрегор резко отреагировал на заявление американца Дастина Порье о желании провести реванш.
Макгрегор резко отреагировал на желание Порье провести реванш
  • Twitter
  • © @TheNotoriousMMA

«Я за 90 секунд отправил тебя на канвас, дружище. Перед своим последний боем ты должен был говорить обо мне более уважительно. «Макгрегор не будет следующим». Всё строится вокруг Макгрегора. Бой с Макгрегором — это главная цель. Всегда! Теперь скажи это вслух, и я подумаю над твоим предложением», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Первый поединок между этими бойцами состоялся 27 сентября 2014 года. Макгрегор одержал победу техническим нокаутом.

Ранее Порье заявил о желании провести реванш с Макгрегором.

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