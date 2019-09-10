Российский боец Смоляков дисквалифицирован на два года за допинг

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Допинг-проба российского бойца Дмитрия Смолякова, которая была сдана перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 3, оказалось положительной.
Российский боец Смоляков дисквалифицирован на два года за допинг
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Антидопинговое агентство США (USADA), российский боец Дмитрий Смоляков дисквалифицирован на два года за положительный допинг-тест на наличие в организме препаратов эритропоэтина и хорионического гонадотропина. Проба была сдана 22 апреля 2019 года, накануне турнира UFC on ESPN 3, в котором принимал участие спортсмен.

В настоящее время Смоляков уже не выступает в UFC. Он был уволен после третьего поражения подряд, которое случилось в бою с экс-игроком в американский футбол Грэгом Харди.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

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