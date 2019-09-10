В Швеции намерены установить памятник Ибрагимовичу
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Как сообщает AS, скульптуру высотой 2,7 м, выполненную из бронзы, планируют установить на площади между новой и старой аренами футбольного клуба «Мальмё», в составе которого Ибрагимович начинал свою профессиональную карьеру.
37-летний швед играл за «Мальмё» с 1999 по 2001 год. В его активе также выступления за «Аякс», «Ювентус», «Интернационале», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». С 2018 года он играет в «Гэлакси».
В его активе 62 гола в 116 матчах за сборную Швеции, лучшим бомбардиром в истории которой он является.
Ранее сообщалось, что Уле-Гуннар Сульшер не против возвращения Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед».