СМИ: Сульшер не против возвращения Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер допускает возможность возвращения в состав коллектива шведского форварда Златана Ибрагимовича.

Как сообщает Metro, норвежец попросил Ибрагимовича перезвонить ему, если тот всерьёз задумается о возвращении в состав «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что ранее 37-летний швед заявил, что нынешнее физическое состояние позволяет ему выступать в Английской премьер-лиге.

За свою карьеру Ибрагимович успел поиграть за шведский «Мальмё», голландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

В составе «Манчестер Юнайтед» он провёл 53 матча и записал на свой счёт 29 голов.

Ранее Ибрагимович заявил, что готов вернуться в состав «красных дьяволов».