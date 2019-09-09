Московское «Динамо» потерпело первое поражение в новом сезоне КХЛ

Московское «Динамо» проиграло подольскому «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Подольске и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе подмосковного коллектива дубль оформил Алексей Макеев, а также по разу отличились Евгений Монс и Святослав Гребенщиков. У гостей единственную шайбу забросил Юусо Хиетанен.

Таким образом, бело-голубые потерпели первое поражение в новом сезоне. До этого со старта чемпионата подопечные Владимира Крикунова одержали три победы.

Ранее шайба Кирилла Капризова помогла ЦСКА обыграть «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ.