Шипулин заявил о намерении войти в комитет Госдумы по спорту
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- РИА Новости
«Первоочередное задание — освоиться. Моё желание — попасть в комитет по спорту, это тема, в которой я разбираюсь. Есть намерение изменить нашу устаревшую систему подготовки биатлонистов. Я прошёл в спорте все ступени, иногда приходилось бороться за лыжи. Я посмотрел, какая система существует в других странах, и нашу систему надо видоизменить», — цитирует Шипулина ТАСС.
Также олимпийский чемпион по биатлону добавил, что в ближайшее время намерен сформировать команду, с которой будет работать в течение двух лет.
Ранее Шипулин заявил, что отдаёт себе отчёт, что не все в него верят.