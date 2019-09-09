Шипулин заявил о намерении войти в комитет Госдумы по спорту

Бывший биатлонист Антон Шипулин, победивший на выборах в Госдуму по своему избирательному округу в Свердловской области, заявил о намерении войти в комитет по спорту.

«Первоочередное задание — освоиться. Моё желание — попасть в комитет по спорту, это тема, в которой я разбираюсь. Есть намерение изменить нашу устаревшую систему подготовки биатлонистов. Я прошёл в спорте все ступени, иногда приходилось бороться за лыжи. Я посмотрел, какая система существует в других странах, и нашу систему надо видоизменить», — цитирует Шипулина ТАСС.

Также олимпийский чемпион по биатлону добавил, что в ближайшее время намерен сформировать команду, с которой будет работать в течение двух лет.

Ранее Шипулин заявил, что отдаёт себе отчёт, что не все в него верят.