Шипулин: отдаю себе отчёт, что не все в меня верят

Бывший биатлонист Антон Шипулин прокомментировал победу на выборах в Госдуму в качестве кандидата от Серовского округа Свердловской области.

«Спасибо большое всем избирателям, которые отдали свой голос за меня. Позади большой объём работы. Ещё больше — впереди. Я отдаю себе отчёт, что не все в меня верят... В спорте я привык к тому, что тебе нужно постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к подобному и в политике», — написал Шипулин в Instagram.

После обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму бывший биатлонист набрал 41,59% голосов. Шипулин представляет партию «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму в Свердловской области.