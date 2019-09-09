Шипулин: отдаю себе отчёт, что не все в меня верят

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Бывший биатлонист Антон Шипулин прокомментировал победу на выборах в Госдуму в качестве кандидата от Серовского округа Свердловской области.
Шипулин: отдаю себе отчёт, что не все в меня верят
  • © Владислав Белогруд
  • РИА Новости

«Спасибо большое всем избирателям, которые отдали свой голос за меня. Позади большой объём работы. Ещё больше — впереди. Я отдаю себе отчёт, что не все в меня верят... В спорте я привык к тому, что тебе нужно постоянно доказывать свою профпригодность не словами, а делом. Готов к подобному и в политике», — написал Шипулин в Instagram.

После обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму бывший биатлонист набрал 41,59% голосов. Шипулин представляет партию «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что Шипулин побеждает на довыборах в Госдуму в Свердловской области.

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