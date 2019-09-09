Черышев: хотел бы сегодня увидеть сына на поле в составе сборной России

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, отец футболиста «Валенсии» Дениса Черышева, поделился ожиданиями от матча отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Казахстана.
Черышев: хотел бы сегодня увидеть сына на поле в составе сборной России
  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

«Рассчитываю ли я сегодня на выход сына на поле? Наверное. Он приехал сыграть за сборную. Плюс, как я понимаю, Юрий Жирков отыграл все 90 минут, выглядел очень здорово против сборной Шотландии, поучаствовал во втором голе. Неизвестно, как он восстановится. Всё зависит от главного тренера, который решит, кто сыграет на данной позиции. Конечно, хотел бы сегодня увидеть сына на поле» — цитирует Черышева Sport24.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» добавил, что ждёт от сборной России атакующего футбола в матче с Казахстаном. Поединок состоится 9 сентября в Калининграде. Начало встречи — в 21:45 мск.

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