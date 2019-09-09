Красильников и Стояновский выиграли финал Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу на финальном этапе Мирового тура по пляжному волейболу в итальянском Риме.

В решающем матче заключительного этапа российский дуэт одержал верх над представителями Германии Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером — (2:0) 21:16, 21:16.

Бронзу завоевали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сорум, победившие американцев Джейкоба Гибба и Тэйлора Крэбба со счётом 2:0 (21:16, 21:15).

Таким образом Красильников и Стояновский, являющиеся действующими чемпионами мира, стали первым российским дуэтом, победившим в финале Мирового тура, который разыгрывается с 2015 года.

Ранее сообщалось, что Алексей Гусев и Павел Шустров стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Бельгии.