Гусев и Шустров стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Бельгии
Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров завоевали серебро этапа Мирового тура по пляжному волейболу в бельгийском Кнокке-Хейсте.
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В финале российские волейболисты уступили Жереми Сильвестре и Тимоти Платру из Франции.
Встреча завершилась со счётом 18:21, 21:19, 15:17.
Ранее Илья Лешуков и Константин Семёнов уступили норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу.
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