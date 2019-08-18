Гусев и Шустров стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Бельгии

Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров завоевали серебро этапа Мирового тура по пляжному волейболу в бельгийском Кнокке-Хейсте.

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В финале российские волейболисты уступили Жереми Сильвестре и Тимоти Платру из Франции. Встреча завершилась со счётом 18:21, 21:19, 15:17. Ранее Илья Лешуков и Константин Семёнов уступили норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу.