Гусев и Шустров стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Бельгии

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Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров завоевали серебро этапа Мирового тура по пляжному волейболу в бельгийском Кнокке-Хейсте.
Гусев и Шустров стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Бельгии
  • © pixabay.com

В финале российские волейболисты уступили Жереми Сильвестре и Тимоти Платру из Франции.

Встреча завершилась со счётом 18:21, 21:19, 15:17.

Ранее Илья Лешуков и Константин Семёнов уступили норвежцам в финале ЧЕ по пляжному волейболу.

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