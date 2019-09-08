Сборная России по пляжному футболу проиграла Португалии в финале Евролиги

Сборная России потерпела поражение от национальной команды Португалии в финале розыгрыша Евролиги по пляжному футболу 2019 года среди мужских команд.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу португальской команды.

В составе сборной России забили Фёдор Земсков и Алексей Макаров.

Победу Португалии принесли голы Леонарду Мартинша, Риу Коимбры, Бельшиора и Бернарду Мартинша.

В матче за бронзу сборная Испании взяла верх над Италией со счётом 4:1.

Таким образом, российская команда во второй раз стала серебряным призёром турнира. В её активе также по пять первых и третьих мест.

Ранее сообщалось, что, по мнению Земскова, сборная России может выиграть ЧМ-2019 по пляжному футболу.