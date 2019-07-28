Футболист пляжной сборной России считает, что команда может выиграть ЧМ-2019

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2019 года, который состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
Футболист пляжной сборной России считает, что команда может выиграть ЧМ-2019
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Болельщики могут рассчитывать, что Сборная России и на ЧМ повторит тот результат, который показала на домашнем отборе. Помимо мастерства у нас теперь есть и понимание того, что за нами целая страна. Теперь будем знать, что за нас болеют, что будут смотреть матчи. Не просто дома на диване для галочки а с чувством, толком, переживая и разбираясь в игре на хорошем уровне!» — сказал Земсков в интервью RT.

Ранее Земсков заявил, что Москва провела лучший отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить