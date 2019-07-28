Футболист пляжной сборной России считает, что команда может выиграть ЧМ-2019

Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2019 года, который состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

«Болельщики могут рассчитывать, что Сборная России и на ЧМ повторит тот результат, который показала на домашнем отборе. Помимо мастерства у нас теперь есть и понимание того, что за нами целая страна. Теперь будем знать, что за нас болеют, что будут смотреть матчи. Не просто дома на диване для галочки а с чувством, толком, переживая и разбираясь в игре на хорошем уровне!» — сказал Земсков в интервью RT.

Ранее Земсков заявил, что Москва провела лучший отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу.