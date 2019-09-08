Семак назвал Кокорина мечтой для любого тренера

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что хотел бы возвращения в команду футболиста Александра Кокорина.

«Моя позиция остаётся неизменной: очень хотел бы возвращения Саши. Сейчас у него нет контракта, но я как тренер жду его появления уже не первый год. То травма, то другие обстоятельства. Этот футболист — один из лучших в России. Иметь такого игрока в команде — мечта любого тренера. Каждый человек ошибается, однако его наказание абсолютно несоизмеримо с содеянным», — цитирует Семака «Чемпионат».

Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым отбывал наказание за серию драк в центре Москвы. Ожидается, что спортсмены выйдут на свободу 17 сентября, их ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено 6 сентября.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец сравнил ситуацию Кокорина и Мамаева с делом знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова.