Бой за титул чемпиона Bellator Бэйдер — Конго признан несостоявшимся
- @ryanbader/instagram.com
В первом раунде действующий чемпион попал пальцем в глаз Конго, из-за чего рефери остановил поединок. Врач осмотрел француза, после чего стало известно, что он не сможет продолжить бой.
Эта была первая защита титула для Бэйдера. Напомним, что он завоевал пояс в финале Гран-при Bellator, нокаутировав россиянина Фёдора Емельяненко.
Ранее Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье сделали совместное фото после боя на UFC 242.
Fight's stopped bc of an eye poke #Bellator226pic.twitter.com/6X1lAGrn7v— ShayMyName (@ImShannonTho) September 8, 2019