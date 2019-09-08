Бой за титул чемпиона Bellator Бэйдер — Конго признан несостоявшимся

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе между американским бойцом смешанного стиля Райаном Бэйдером и французом Чейком Конго признан несостоявшимся.

В первом раунде действующий чемпион попал пальцем в глаз Конго, из-за чего рефери остановил поединок. Врач осмотрел француза, после чего стало известно, что он не сможет продолжить бой.

Эта была первая защита титула для Бэйдера. Напомним, что он завоевал пояс в финале Гран-при Bellator, нокаутировав россиянина Фёдора Емельяненко.

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