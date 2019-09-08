СМИ: Ковалёв и Альварес договорились о проведении боя в полутяжёлом весе

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Российский чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв достиг договорённости о проведении поединка с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
СМИ: Ковалёв и Альварес договорились о проведении боя в полутяжёлом весе
  • © sergeykrusherkovalev / Instagram

Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер в своём Twitter, стороны уже находятся на завершающей стадии переговоров. Отмечается что бой должен пройти в полутяжёлой весовой категории.

Ожидается, что о поединке, который должен состояться 2 ноября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе,будет официально объявлено на следующей неделе.

Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев заявил, что может вновь перенести дебют в тяжёлом весе.

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