СМИ: Ковалёв и Альварес договорились о проведении боя в полутяжёлом весе
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Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер в своём Twitter, стороны уже находятся на завершающей стадии переговоров. Отмечается что бой должен пройти в полутяжёлой весовой категории.
Ожидается, что о поединке, который должен состояться 2 ноября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе,будет официально объявлено на следующей неделе.
Ковалёв отказался от боя с Альваресом из-за поединка с британцем Энтони Ярдом, который прошёл 24 августа и завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.
Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев заявил, что может вновь перенести дебют в тяжёлом весе.