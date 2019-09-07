Российский боец Махачев победил Рамоса на турнире UFC 242

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Дэйви Рамосом на турнире Абсолютного смешанного чемпионата UFC 242, который проходит в Абу-Даби.
Российский боец Махачев победил Рамоса на турнире UFC 242
  • AFP
  • © Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Бой в лёгком весе между Махачевым и Рамосом прошёл полную дистанцию. Большая часть поединка прошла в стойке. Махачев действовал первым номером, нанося больше точных ударов. В третьем раунде россиянин перевёл бой в партер, где также имел преимущество. В итоге судьи единогласно отдали победу Махачеву.

Главный поединок вечера состоится в 23:00 мск. В нём встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Дастин Порье.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ранее Тухугов заявил, что был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи.

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