Российский боец Махачев победил Рамоса на турнире UFC 242
- AFP
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Бой в лёгком весе между Махачевым и Рамосом прошёл полную дистанцию. Большая часть поединка прошла в стойке. Махачев действовал первым номером, нанося больше точных ударов. В третьем раунде россиянин перевёл бой в партер, где также имел преимущество. В итоге судьи единогласно отдали победу Махачеву.
Главный поединок вечера состоится в 23:00 мск. В нём встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Дастин Порье.
RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.
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