Российский боец Махачев победил Рамоса на турнире UFC 242

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Дэйви Рамосом на турнире Абсолютного смешанного чемпионата UFC 242, который проходит в Абу-Даби.

Бой в лёгком весе между Махачевым и Рамосом прошёл полную дистанцию. Большая часть поединка прошла в стойке. Махачев действовал первым номером, нанося больше точных ударов. В третьем раунде россиянин перевёл бой в партер, где также имел преимущество. В итоге судьи единогласно отдали победу Махачеву.

Главный поединок вечера состоится в 23:00 мск. В нём встретятся действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Дастин Порье.

RT будет вести текстовую и видеотрансляцию боя за звание чемпиона UFC в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

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