Тухугов — о ничьей на UFC 242: я был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи

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Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов заявил, что хотел бы выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Тухугов — о ничьей на UFC 242: я был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи
  • AFP
  • © JONATHAN NACKSTRAND

«Сейчас я чувствую себя хорошо, мои ноги были уставшими в конце третьего раунда. У меня был длинный тренировочный сбор. Я хорошо там поработал, но был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи. Я вернусь, как только пройду осмотр у врача. Я бы хотел выступить на турнире UFC в Москве. Обещаю, что в следующий раз буду выглядеть лучше», — сказал Тухугов после боя.

Турнир UFC в Москве может состояться в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, чтов  поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья.

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