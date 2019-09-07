Тухугов — о ничьей на UFC 242: я был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов заявил, что хотел бы выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, мои ноги были уставшими в конце третьего раунда. У меня был длинный тренировочный сбор. Я хорошо там поработал, но был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи. Я вернусь, как только пройду осмотр у врача. Я бы хотел выступить на турнире UFC в Москве. Обещаю, что в следующий раз буду выглядеть лучше», — сказал Тухугов после боя.

Турнир UFC в Москве может состояться в ноябре 2019 года.

Ранее сообщалось, чтов поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья.