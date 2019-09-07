Тухугов — о ничьей на UFC 242: я был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи
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«Сейчас я чувствую себя хорошо, мои ноги были уставшими в конце третьего раунда. У меня был длинный тренировочный сбор. Я хорошо там поработал, но был бы счастлив только в случае победы над Мёрфи. Я вернусь, как только пройду осмотр у врача. Я бы хотел выступить на турнире UFC в Москве. Обещаю, что в следующий раз буду выглядеть лучше», — сказал Тухугов после боя.
Турнир UFC в Москве может состояться в ноябре 2019 года.
Ранее сообщалось, чтов поединке Тухугова и Мёрфи на UFC 242 в Абу-Даби зафиксирована ничья.