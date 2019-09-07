Британский велогонщик Фрум оказался в больнице в результате бытовой травмы

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Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум оказался в больнице, порезавшись на кухне ножом.
Британский велогонщик Фрум оказался в больнице в результате бытовой травмы
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Глупо порезал большой палец кухонным ножом, пришлось прошлой ночью перенести операцию , чтобы сшить сухожилие. Теперь придётся ходить с большим пальцем вверх несколько недель. Это не мой год. Не могу дождаться 2020-го», — написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Летом Фрум пережил падение на тренировке, потеряв порядка двух литров крови и получив множество переломов.

Ранее ирландец Сэм Беннетт победил на 14-м этапе «Вуэльты».

 

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