Британский велогонщик Фрум оказался в больнице в результате бытовой травмы

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Крис Фрум оказался в больнице, порезавшись на кухне ножом.

«Глупо порезал большой палец кухонным ножом, пришлось прошлой ночью перенести операцию , чтобы сшить сухожилие. Теперь придётся ходить с большим пальцем вверх несколько недель. Это не мой год. Не могу дождаться 2020-го», — написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Летом Фрум пережил падение на тренировке, потеряв порядка двух литров крови и получив множество переломов.

Ранее ирландец Сэм Беннетт победил на 14-м этапе «Вуэльты».