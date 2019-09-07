Тренер сборной Литвы — о судьях на ЧМ по баскетболу: есть люди, которые не уважают игру

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис раскритиковал судейство после матча чемпионата мира по баскетболу, который его подопечные проиграли команде Франции (75:78).
Тренер сборной Литвы — о судьях на ЧМ по баскетболу: есть люди, которые не уважают игру
  • © fiba.basketball

«Задавайте вопросы FIBA, а не мне! Зачем меня спрашивать после такого судейства во второй игре подряд? Это плохая шутка. Это не баскетбол. Почему существует такая система? Эти ребята, баскетболисты, они всё лето тренируются со сборной, не видят своих семей и не получают за это ни доллара. Нужно иметь к ним больше уважения. Но есть люди, которые не уважают эту игру», — сказал Адомайтис.

По мнению представителей литовской сборной, в концовке игры баскетболисты французской команды против правил помешали мячу попасть в кольцо после их броска, что повлияло на исход матча.

Ранее сборная Франции обыграла команду Литвы и вышла в 1/4 финала ЧМ по баскетболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить