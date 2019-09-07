Тренер сборной Литвы — о судьях на ЧМ по баскетболу: есть люди, которые не уважают игру

Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис раскритиковал судейство после матча чемпионата мира по баскетболу, который его подопечные проиграли команде Франции (75:78).

«Задавайте вопросы FIBA, а не мне! Зачем меня спрашивать после такого судейства во второй игре подряд? Это плохая шутка. Это не баскетбол. Почему существует такая система? Эти ребята, баскетболисты, они всё лето тренируются со сборной, не видят своих семей и не получают за это ни доллара. Нужно иметь к ним больше уважения. Но есть люди, которые не уважают эту игру», — сказал Адомайтис.

По мнению представителей литовской сборной, в концовке игры баскетболисты французской команды против правил помешали мячу попасть в кольцо после их броска, что повлияло на исход матча.

Ранее сборная Франции обыграла команду Литвы и вышла в 1/4 финала ЧМ по баскетболу.