Сборная Франции обыграла команду Литвы и вышла в 1/4 финала ЧМ по баскетболу

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Французские баскетболисты оказались сильнее литовской команды в матче второго группового этапа чемпионата мира, который проходит в Китае.
Сборная Франции обыграла команду Литвы и вышла в 1/4 финала ЧМ по баскетболу
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 78:75 в пользу команды Франции.

Самым результативным в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 24 очка. 21 пункт на счету экс-защитника московского ЦСКА Нандо де Коло.

У литовцев 18 очков и девять подборов на счету Йонаса Валанчюнаса.

Благодаря победе над литовцами сборная Франции гарантировала себе место в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что Кириленко недоволен выступлением сборной России по баскетболу на КМ-2019.

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