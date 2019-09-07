Сборная Франции обыграла команду Литвы и вышла в 1/4 финала ЧМ по баскетболу
- © fiba.basketball
Встреча завершилась со счётом 78:75 в пользу команды Франции.
Самым результативным в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 24 очка. 21 пункт на счету экс-защитника московского ЦСКА Нандо де Коло.
У литовцев 18 очков и девять подборов на счету Йонаса Валанчюнаса.
Благодаря победе над литовцами сборная Франции гарантировала себе место в четвертьфинале турнира.
Ранее сообщалось, что Кириленко недоволен выступлением сборной России по баскетболу на КМ-2019.