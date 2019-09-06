Кириленко недоволен выступлением сборной России по баскетболу на КМ-2019

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о выступлении национальной команды на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Кириленко недоволен выступлением сборной России по баскетболу на КМ-2019
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«Я недоволен выступлением команды на турнире. Да, выполнена некая задача-минимум, но эта сборная определённо была способна на большее», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

В первом матче второго группового раунда сборная России уступила Польше со счётом 74:79 и по итогам встречи между Аргентиной и Венесуэлой (87:67) лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира, при этом гарантировав себе путёвку на олимпийский квалификационный турнир.

Следующий матч в рамках второго группового этапа российская команда проведёт 8 сентября со сборной Венесуэлы.

Ранее Виталий Фридзон рассказал, чего не хватило сборной России в матче КМ по баскетболу с Польшей.

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