Фридзон рассказал, чего не хватило сборной России в матче КМ по баскетболу с Польшей

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Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал поражение от национальной команды Польши в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
Фридзон рассказал, чего не хватило сборной России в матче КМ по баскетболу с Польшей
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«Обидный для нас матч, обидное поражение. С самого начала и на протяжении более 30 минут контролировали игру, но в четвёртой четверти упустили рывок соперника. Ушли в концовку, где нам не хватило везения — не попали открытые броски»,— приводит слова Фридзона РИА Новости.

Он отметил, что команда билась за результат и отдала все силы игре.

«Обидно, потому что могли победить, но не хватило везения, реализации, не хватило чуть-чуть», — добавил баскетболист.

Сборная России уступила Польше со счётом 74:79 и по итогам встречи между Аргентиной и Венесуэлой (87:67) лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира, при этом гарантировав себе путёвку на олимпийский квалификационный турнир.

Ранее сообщалось, что четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу.

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