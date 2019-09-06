Фридзон рассказал, чего не хватило сборной России в матче КМ по баскетболу с Польшей

Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал поражение от национальной команды Польши в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.

«Обидный для нас матч, обидное поражение. С самого начала и на протяжении более 30 минут контролировали игру, но в четвёртой четверти упустили рывок соперника. Ушли в концовку, где нам не хватило везения — не попали открытые броски»,— приводит слова Фридзона РИА Новости.

Он отметил, что команда билась за результат и отдала все силы игре.

«Обидно, потому что могли победить, но не хватило везения, реализации, не хватило чуть-чуть», — добавил баскетболист.

Сборная России уступила Польше со счётом 74:79 и по итогам встречи между Аргентиной и Венесуэлой (87:67) лишилась шансов на выход в плей-офф Кубка мира, при этом гарантировав себе путёвку на олимпийский квалификационный турнир.

Ранее сообщалось, что четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу.