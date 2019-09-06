Четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу
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Сборная Испании вышла в четвертьфинал, победив Италию со счётом 67:64. Самым результативным игроком встречи стал Хуан Эрнангомес, набравший 16 очков.
Команда Сербии разгромила сборную Пуэрто-Рико со счётом 90:47 и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Самым результативным в составе победителей стал Неманья Белица, набравший 18 очков.
Сборная Аргентины обеспечила себе путёвку в плей-офф благодаря победе над Венесуэлой со счётом 87:67. В составе аргентинской команды 25 очков в свой актив записал Габриэль Дек.
Ещё одну путёвку завоевала сборная Польши, взявшая верх над национальной командой России со счётом 79:74. Самым результативным в составе польской команды стал Адам Вачински, набравший 18 очков.
Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ.