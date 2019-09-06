Четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу

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По итогам первых матчей второго группового этапа четыре сборные команды обеспечили себе выход в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
Четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу
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Сборная Испании вышла в четвертьфинал, победив Италию со счётом 67:64. Самым результативным игроком встречи стал Хуан Эрнангомес, набравший 16 очков.

Команда Сербии разгромила сборную Пуэрто-Рико со счётом 90:47 и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Самым результативным в составе победителей стал Неманья Белица, набравший 18 очков.

Сборная Аргентины обеспечила себе путёвку в плей-офф благодаря победе над Венесуэлой со счётом 87:67. В составе аргентинской команды 25 очков в свой актив записал Габриэль Дек.

Ещё одну путёвку завоевала сборная Польши, взявшая верх над национальной командой России со счётом 79:74. Самым результативным в составе польской команды стал Адам Вачински, набравший 18 очков.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ.

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