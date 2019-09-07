Акинфеев считает поколение Аршавина сильнее нынешних российских футболистов

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил нынешнее и предыдущее поколения российских футболистов.

«Никто не будет оспаривать, что поколение Аршавина, Павлюченко и всех остальных было несколько сильнее. Но, думаю, после чемпионата мира сборная России возрождается, и матч с Шотландией показал, что у нас есть команда, мы все болеем за неё и переживаем», — цитирует Акинфеева РИА Новости.

Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2003 по 2018 год, завоевав с национальной командой бронзовые медали чемпионата Европы — 2008.

Ранее Акинфеев заявил, что, когда он был маленьким, ему нравился Черчесов.