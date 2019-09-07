Фергюсон пожелал Нурмагомедову и Порье двойного нокаута

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Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсон пожелал россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Дастину Порье нокаутировать друг друга в бою за титул чемпиона на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Фергюсон пожелал Нурмагомедову и Порье двойного нокаута
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC
  • Gettyimages.ru

«Желаю отличного поединка Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь своей битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как всегда. Не разочаруйте. Один из вас — следующий. Пришло время ощутить настоящую чемпионскую мощь!» — написал Фергюсон в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье проведут поединок 7 сентября в 23:00 мск. На кону будет титул чемпиона UFC в лёгком весе, который принадлежит россиянину. Победитель боя, скорее всего, встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее хоккеисты СКА пожелали Нурмагомедову удачи в поединке с Порье.

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