Фергюсон пожелал Нурмагомедову и Порье двойного нокаута
- © Jeff Bottari/Zuffa LLC
- Gettyimages.ru
«Желаю отличного поединка Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь своей битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как всегда. Не разочаруйте. Один из вас — следующий. Пришло время ощутить настоящую чемпионскую мощь!» — написал Фергюсон в Twitter.
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье проведут поединок 7 сентября в 23:00 мск. На кону будет титул чемпиона UFC в лёгком весе, который принадлежит россиянину. Победитель боя, скорее всего, встретится с Тони Фергюсоном.
Ранее хоккеисты СКА пожелали Нурмагомедову удачи в поединке с Порье.