«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» взял верх над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе уфимцев дублем отметился Никита Сошников, также отличился Теэму Хартикайнен. Единственную шайбу у гостей забросил Юусо Пуустинен.

Таким образом, «Сибирь» потерпела первое поражение в сезоне.

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» в овертайме уступил челябинскому «Трактору».

Ранее сообщалось, что отставка Йозефа Яндача с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга» стала самой быстрой в истории КХЛ.