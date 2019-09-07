«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе уфимцев дублем отметился Никита Сошников, также отличился Теэму Хартикайнен. Единственную шайбу у гостей забросил Юусо Пуустинен.
Таким образом, «Сибирь» потерпела первое поражение в сезоне.
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» в овертайме уступил челябинскому «Трактору».
Ранее сообщалось, что отставка Йозефа Яндача с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга» стала самой быстрой в истории КХЛ.