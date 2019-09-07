Надаль назвал Медведева самым сильным соперником для финала US Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Надаль назвал Медведева самым сильным соперником для финала US Open
  • Reuters

«Он делает поступательные шаги каждую неделю. У него прекрасное лето, он выиграл в Цинциннати, прошёл в финал в Монреале и Вашингтоне, а теперь и здесь. Летом он играл в лучший теннис в туре, поэтому он самый сильный соперник для финала», — приводит слова Надаля официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В полуфинале Надаль обыграл итальянца Маттео Берреттини, а Медведев оказался сильнее представителя Болгарии Григора Димитрова. 

Финал турнира состоится 8 сентября в Нью-Йорке.

Ранее Медведев признался в любви США после победы над Димитровым на US Open.

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