Надаль назвал Медведева самым сильным соперником для финала US Open
- Reuters
«Он делает поступательные шаги каждую неделю. У него прекрасное лето, он выиграл в Цинциннати, прошёл в финал в Монреале и Вашингтоне, а теперь и здесь. Летом он играл в лучший теннис в туре, поэтому он самый сильный соперник для финала», — приводит слова Надаля официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.
В полуфинале Надаль обыграл итальянца Маттео Берреттини, а Медведев оказался сильнее представителя Болгарии Григора Димитрова.
Финал турнира состоится 8 сентября в Нью-Йорке.
Ранее Медведев признался в любви США после победы над Димитровым на US Open.