ЦСКА в овертайме вырвал победу в матче КХЛ с «Нефтехимиком»

Московский ЦСКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось вничью — 2:2.

В составе ЦСКА забили Антон Слепышев и Линден Вей. «Нефтехимик» ответил дублем Павла Порядина.

В овертайме победу армейцам принёс гол Сергея Калугина.

В других матчах игрового дня «Локомотив» уступил «Торпедо» — 3:4, «Северсталь» разгромила «Авангард» — 5:1, «Спартак» в овертайме проиграл «Сочи» — 2:3, а «Сочи» взял верх над минским «Динамо» — 5:4.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера магнитогорского «Металлурга».