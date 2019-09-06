ЦСКА в овертайме вырвал победу в матче КХЛ с «Нефтехимиком»
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Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось вничью — 2:2.
В составе ЦСКА забили Антон Слепышев и Линден Вей. «Нефтехимик» ответил дублем Павла Порядина.
В овертайме победу армейцам принёс гол Сергея Калугина.
В других матчах игрового дня «Локомотив» уступил «Торпедо» — 3:4, «Северсталь» разгромила «Авангард» — 5:1, «Спартак» в овертайме проиграл «Сочи» — 2:3, а «Сочи» взял верх над минским «Динамо» — 5:4.
Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера магнитогорского «Металлурга».