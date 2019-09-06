ЦСКА в овертайме вырвал победу в матче КХЛ с «Нефтехимиком»

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Московский ЦСКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА в овертайме вырвал победу в матче КХЛ с «Нефтехимиком»
  • © cska-hockey.ru

Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось вничью — 2:2.

В составе ЦСКА забили Антон Слепышев и Линден Вей. «Нефтехимик» ответил дублем Павла Порядина.

В овертайме победу армейцам принёс гол Сергея Калугина.

В других матчах игрового дня «Локомотив» уступил «Торпедо» — 3:4, «Северсталь» разгромила «Авангард» — 5:1, «Спартак» в овертайме проиграл «Сочи» — 2:3, а «Сочи» взял верх над минским «Динамо» — 5:4.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьёв сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера магнитогорского «Металлурга».

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