Тарпищев рассказал, в чём у Медведева будет преимущество над Димитровым в полуфинале US Open
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«Если оба в одинаковом состоянии, то преимущество будет у Дани. Вопрос лишь в том, как он всё исполнит. Главное — это вопрос психологии, а по игре, по компонентам у Дани преимущество будет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он также выразил надежду, что груз ответственности, связанный с первым в карьере выходом в полуфинал турнира Большого шлема, не отразится на выступлении 23-летнего теннисиста.
«Когда ты становишься кумиром, все похлопывают по плечу за уже сделанное. И это отвлекает и сказывается на молодых. В таких ситуациях надо уметь абстрагироваться от журналистов, поклонников, от всего», — добавил глава ФТР.
Медведев в четырёх сетах взял верх над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Димитровым, в пяти сетах обыгравшим Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Матч состоится 6 сентября. Начало — в 23:00 мск.
Ранее сообщалось, что Анна Дмитриева объяснила, почему Медведев конфликтовал со зрителями на US Open.