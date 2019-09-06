Тарпищев рассказал, в чём у Медведева будет преимущество над Димитровым в полуфинале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и болгарина Григора Димитрова в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Если оба в одинаковом состоянии, то преимущество будет у Дани. Вопрос лишь в том, как он всё исполнит. Главное — это вопрос психологии, а по игре, по компонентам у Дани преимущество будет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он также выразил надежду, что груз ответственности, связанный с первым в карьере выходом в полуфинал турнира Большого шлема, не отразится на выступлении 23-летнего теннисиста.

«Когда ты становишься кумиром, все похлопывают по плечу за уже сделанное. И это отвлекает и сказывается на молодых. В таких ситуациях надо уметь абстрагироваться от журналистов, поклонников, от всего», — добавил глава ФТР.

Медведев в четырёх сетах взял верх над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с Димитровым, в пяти сетах обыгравшим Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2. Матч состоится 6 сентября. Начало — в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что Анна Дмитриева объяснила, почему Медведев конфликтовал со зрителями на US Open.