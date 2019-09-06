Дмитриева объяснила, почему Медведев конфликтовал со зрителями на US Open

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Телекомментатор Анна Дмитриева объяснила, почему теннисист Даниил Медведев по ходу Открытого чемпионата США вступил в конфронтацию с болельщиками.
Дмитриева объяснила, почему Медведев конфликтовал со зрителями на US Open
  • Даниил Медведев
  • © instagram.com/medwed33

«Я очень хорошо и слишком давно его знаю. С детских лет Даня был легковозбудимым и ломал на корте ракетки. Таким он и остался. Даже на текущем турнире возникали проблемы из-за его несдержанности. Да, в игре он сдерживает импульсивность, проявляя тактическую готовность, но об устойчивости это совсем не говорит», — пояснила Дмитриева в интервью RT.

Специалист добавила, что Медведев сам вправе решать, как ему вести себя на корте и на кого равняться в этом отношении.

«Я уверена, что со временем он справится со всеми своими проблемами. Да и сейчас Медведев стал чуть более сдержанным, нежели ранее. Его психологические слабости проявляются только на фоне усталости. Он знает, что это ему мешает и портит взаимоотношения с окружающим миром, поэтому работает с психологом», — добавила Дмитриева.

Ранее стало известно, что канадская теннисистка Бьянка Андрееску сыграет с Сереной Уильямс в финале заключительного турнира Большого шлема в году — US Open.

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