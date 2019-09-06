Блатт рад, что сборная России по баскетболу сыграет в отборе на ОИ-2020

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт высказал мнение о завоевании сборной России путёвки на квалификационный турнир летних Олимпийских игр 2020 года в японском Токио.

«Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду», — приводит слова Блатта ТАСС.

Под руководством Блатта, возглавлявшего команду с 2006 по 2012 год, сборная России стала бронзовым призёром Игр-2012.

По итогам Кубка мира 2019 года подопечные Сергея Базаревича не сумели выйти в плей-офф, однако обеспечили себе участие в отборочном турнире на Олимпиаду-2020.

Ранее сообщалось, что четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу.