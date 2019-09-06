Блатт рад, что сборная России по баскетболу сыграет в отборе на ОИ-2020
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«Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду», — приводит слова Блатта ТАСС.
Под руководством Блатта, возглавлявшего команду с 2006 по 2012 год, сборная России стала бронзовым призёром Игр-2012.
По итогам Кубка мира 2019 года подопечные Сергея Базаревича не сумели выйти в плей-офф, однако обеспечили себе участие в отборочном турнире на Олимпиаду-2020.
Ранее сообщалось, что четыре команды гарантировали себе выход в 1/4 финала КМ-2019 по баскетболу.