Погребняк прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева

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Нападающий клуба «Урал» Павел Погребняк в беседе с Пятым каналом прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Погребняк прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Он выразил надежду, что спортсмены смогут вернуться в большой футбол.

«Всё от них зависит — это моё мнение» — заявил он.

В свою очередь, экс-капитан сборной России по футболу, обладатель кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что дальнейшая карьера игроков будет зависеть от их желания.

«Но думаю, что оба смогут вернуться в большой спорт — они не последние футболисты в нашей стране. Поэтому у них всё может получиться», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокорина.

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