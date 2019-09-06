Погребняк прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева

Нападающий клуба «Урал» Павел Погребняк в беседе с Пятым каналом прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Он выразил надежду, что спортсмены смогут вернуться в большой футбол.

«Всё от них зависит — это моё мнение» — заявил он.

В свою очередь, экс-капитан сборной России по футболу, обладатель кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что дальнейшая карьера игроков будет зависеть от их желания.

«Но думаю, что оба смогут вернуться в большой спорт — они не последние футболисты в нашей стране. Поэтому у них всё может получиться», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокорина.