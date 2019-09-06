Сёмин надеется, что Алексей Миранчук восстановится к старту группового этапа ЛЧ

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму Алексея Миранчука, из-за которой хавбек выбыл из строя примерно на три недели.
Сёмин надеется, что Алексей Миранчук восстановится к старту группового этапа ЛЧ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что это ненадолго. Для нас это большая потеря, Лёша — образующий футболист, который играет важную роль в команде. Я надеюсь на чудеса докторов, может, он всё же успеет восстановиться к матчу с «Байером», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Он отметил, что непросто будет найти замену Миранчуку и данный вопрос будет решаться после возвращения всех игроков из расположения сборных.

Матч «Байер» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Леверкузене.

Ранее стало известно, что Миранчук пропустит три недели из-за травмы.

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