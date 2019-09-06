Кокорин имеет право подписать контракт с клубом РПЛ, находясь в тюрьме

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, может ли Александр Кокорин подписать трудовой договор с «Зенитом» или любым другим клубом РПЛ, находясь в тюрьме.

«В законодательстве нет пункта, согласно которому отбывающий наказание в тюрьме человек теряет право подписи под официальными документами. Осуждённые же могут писать ходатайства, жалобы и подавать апелляции, а чем отличается трудовой приговор? Если клуб не против того, что он приступит к исполнению своих обязанностей позже, то в чём проблема? Теоретически, поставить свою подпись под договором он может хоть завтра. К слову, у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму не перестал действовать. Исходя из логики, никто не мешает заключить его и Кокорину», — рассказал Прокопец в интервью RT.

Ранее Прокопец объяснил, какие условия должны быть выполнены, чтобы Александра Кокорина можно было заявить в РПЛ.