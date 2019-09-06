Боец UFC Гаделья назвала фаворита поединка между Нурмагомедовым и Порье
Боец UFC Клаудия Гаделья высказалась, кто, по её мнению, станет победителем титульного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
- © Andy Rowland, via www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Сегодня время Хабиба», — сказала Гаделья, перефразировав знаменитую фразу российского бойца.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо потребовал у фанатки преклонить перед ним колено.
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