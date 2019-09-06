Тактаров: исход боя Нурмагомедова и Порье будет понятен по первым двум раундам

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров поделился ожиданиями от титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

«По первым двум раундам будет понятен исход боя. Если Порье не будет измотан, и не получится перевести его в партер, то бой может закончиться как угодно. Если же Хабиб сможет перетащить в партер, то, скорее всего, он замочит Порье или выиграет по очкам», — приводит слова эксперта Sport24.

По его словам, Порье является грамотным бойцом. Тем не менее Тактаров считает, что у него есть шансы только в первом раунде, когда у него может появиться возможность нокаутировать российского бойца.

«Тяжело, когда у тебя отец и полно друзей у клетки, ты начинаешь волноваться. Здесь только от волнения зависит, если в первом раунде никто не упадёт, то дальше по очкам Хабиб одолеет Порье», — добавил Тактаров.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее Тактаров выразил мнение, что фанаты Нурмагомедова создают плохую атмосферу вокруг бойца.