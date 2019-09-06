Луческу не уверен, что Кокорин сможет вернуться в «Зенит»

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Бывший главный тренер национальной команды Турции и донецкого «Шахтёра» Мирча Луческу поделился мнением о том, в какой команде может оказаться Александр Кокорин после освобождения из колонии.
Луческу не уверен, что Кокорин сможет вернуться в «Зенит»
  • РИА Новости

«Не могу сказать, где он продолжит карьеру. Что касается «Зенита», тут нужно знать мнение Сергея Семака и руководства», — заявил Луческу Sport24.

Он напомнил, что грозненский «Ахмат» выражал заинтересованность в подписании соглашения с Кокориным. По его мнению, если какой-либо коллектив предоставит ему шанс защищать свои цвета, то Кокорин им воспользуется.

Ранее Луческу выразил мнение, что Кокорин способен вернутся на топ-уровень после освобождения из колонии.

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