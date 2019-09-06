Махачев высказался о бое-реванше между Нурмагомедовым и Макгрегором

Российский боец Ислам Махачев предположил, насколько велика вероятность того, что UFC организует матч-реванш между его соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Не знаю, какие планы у маркетологов и матчмейкеров. Всё может случиться. Раньше руководство не раз шло ему навстречу. UFC любит Макгрегора, потому что он приносит им деньги. Конечно, они будут идти ему на уступки», — рассказал Махачев в интервью RT.

Боец также отметил, что, хотя его конфликт с ирландцем остался в прошлом, он не хотел бы с ним встречаться за пределами ринга.

«Не думаю, что наша встреча с Макгрегором ограничится простым, дружеским общением. Безусловно, будет конфликт. Так что с Конором нам лучше не пересекаться», — добавил Махачев.

Ранее Ислам заявил, что согласился бы на бой с ирландцем, если бы представители UFC сделали ему подобное предложение.