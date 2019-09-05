Боец Bellator Немков сравнил Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко

Российский боец Bellator Вадим Немков провёл параллель между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и легендарным бойцом ММА Фёдором Емельяненко.

«Хабиба можно назвать главным спортсменом России в смешанных единоборствах. Круче ли он Фёдора Емельяненко? Пока нет», — цитирует Немкова «Чемпионат».

Также российский боец спрогнозировал результат поединка Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, который состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. По мнению Немкова, действующий чемпион сумеет защитить свой титул и прервать серию побед американца.

Ранее Туменов назвал Нурмагомедова главным спортсменом России.