Боец Bellator Немков сравнил Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко
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«Хабиба можно назвать главным спортсменом России в смешанных единоборствах. Круче ли он Фёдора Емельяненко? Пока нет», — цитирует Немкова «Чемпионат».
Также российский боец спрогнозировал результат поединка Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, который состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. По мнению Немкова, действующий чемпион сумеет защитить свой титул и прервать серию побед американца.
Ранее Туменов назвал Нурмагомедова главным спортсменом России.