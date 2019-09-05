Лукас Сантос: Акинфеев — дружелюбный человек с отличным чувством юмора

Бразильский новичок московского ЦСКА Лукас Сантос поделился мнением о капитане команды Игоре Акинфееве.

«В первом интервью CSKA TV мы шутили, что в ПФК ЦСКА очень строгий капитан, который запросто может заставить кого-нибудь подстричься. Сейчас познакомились с Игорем лично, он поприветствовал меня на португальском, парой фраз помог освоиться в команде. Я уже понял, что Акинфеев — тактичный, дружелюбный человек с отличным чувством юмора. А на тренировке увидел, какой это великолепный вратарь», — сказал бразилец в интервью клубной пресс-службе.

Лукас Сантос был арендован московским ЦСКА из бразильского «Васко да Гама» до конца 2019 года.

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